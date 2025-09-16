Çorlu'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İ.Y. yönetimindeki 34 HB 2491 plakalı otomobil, Kazımiye Mahallesi Omurtak Caddesi'nde dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen B.K. idaresindeki 59 ANC 155 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü B.K. ve Özbek uyruklu yolcu M.H.W. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel