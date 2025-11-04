Çorlu'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İ.K. idaresindeki 59 FM 642 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 59 AIZ 228 plakalı otomobil Seymen Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İ.K. sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel