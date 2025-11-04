Haberler

Çorlu'da Otomobil Kazasında 1 Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İ.K. idaresindeki 59 FM 642 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 59 AIZ 228 plakalı otomobil Seymen Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İ.K. sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
