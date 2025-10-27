Haberler

Çorlu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorlu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi ile Bahçıvan Sokak'ın kesiştiği bölgede meydana geldi. Ahmet Okal yönetimindeki 59 PA 625 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Furkan Çalbay idaresindeki 59 AKH 281 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücü Çalbay ve arkasında bulunan Coşkun Çalbay düşerek yaralandı, otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
