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Çorlu'da Otomobil İki Öğrenciye Çarptı, Olay Yerinden Kaçtı

Çorlu'da Otomobil İki Öğrenciye Çarptı, Olay Yerinden Kaçtı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri manevra yapan otomobil iki öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri manevra yapan otomobil iki öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zafer Mahallesi'ndeki Okullar Bölgesi'nin bulunduğu yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geri manevra yapan bir otomobil yaya halindeki Alperen Mustafa K. ve Sıla İ.'ye çarptı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç ise olay yerini terk etti.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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