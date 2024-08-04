Çorlu'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.K. yönetimindeki otomobil, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.