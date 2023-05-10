Çorlu'da Otobüsten İnen Yolcunun Çantasında 4 Bin 406 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Çorum'da otobüs terminalinde otobüsten inen yolcunun çantasında 4 bin 406 sentetik hap ele geçirildi. İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu madde getiren kişi takibe alındı ve gözaltına alındı.

ÇORUM'da otobüs terminalinde otobüsten inen yolcunun çantasında 4 bin 406 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu madde getiren kişiyi takibe aldı. 630 kilometre takip edilen S.A. (26), Çorum şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında 4 bin 406 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.