Çorlu'da Otobüs Kazasında 9 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu otobüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolcu otobüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Hatip Mahallesi Çırakbayırı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 10 HF 718 plakalı yolcu otobüsü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 59 AB 774 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada her iki otobüste bulunan 1'e bebek 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ekibii sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 5'i Çorlu Devlet Hastanesi, diğerleri de özel hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
