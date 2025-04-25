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Çorlu'da Oto Kaporta Atölyesinde Yangın: 6 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Çorlu'da Oto Kaporta Atölyesinde Yangın: 6 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki oto kaporta ve boyama atölyesinde çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde oto kaporta ve boyama yapılan iş yerinde çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 3'üncü Sokak'taki oto kaporta ve boyama yapan iş yerinde, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören kişinin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerini saran alevlere müdahale eden itfaiyeciler, yangını söndürdü. İncelemede iş yerinde ciddi hasar olduğu görüldü ve içerideki 6 otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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