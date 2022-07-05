Çorlu'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu Kalesi'nin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorlu Kalesi'nin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hıdırağa Mahallesi'ndeki tarihi kalenin bahçesinde otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel