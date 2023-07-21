Çorlu'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü, Ergene'de Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ergene ilçesinde ise seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi'ndei otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Ergene ilçesinde yanan araç kullanılmaz hale geldi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Avrupa Serbest Bölgesi mevkisinde, A.S. idaresindeki 34 AS 5566 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken aracın motor bölümünden alev çıkmaya başladı.
Sürücü A.S. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü.
Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda yanan araç kullanılamaz hale geldi.