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Çorlu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Çorlu ilçesinin Silahtarağa Mahallesi'nde otluk alanda nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Silahtarağa Mahallesi'nde otluk alanda nedeni henüz belenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Çorlu Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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