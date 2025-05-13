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Çorlu'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası: Eğitmen Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Çorlu'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası: Eğitmen Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 yaşındaki otizmli çocuğa tokat attığı iddia edilen eğitmen, ifadeye çağrılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, çocuğun spor yaptığı akademide gerçekleşti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 yaşındaki otizmli çocuğa tokat attığı iddiası üzerine ifadeye çağırılan eğitmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrılan eğitmen E.G, ifadesinin ardından hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorlu ilçesinde yaşayan Özkan Çavuş, 10 Mayıs'ta 9 yaşındaki otizmli oğlunun spor yaptığı akademideki bir eğitmen tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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