Çorlu'da Orman Yangını: Bir Hektarlık Alan Zarar Gördü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü. Yangın, Seymen Mahallesi Çukur Çengel mevkisinde meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve bir saat içinde söndürüldü. Çalışmalar sürerken, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.