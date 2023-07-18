Çorlu'da Orman Yangını: Bir Hektarlık Alan Zarar Gördü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü. Yangın, Seymen Mahallesi Çukur Çengel mevkisinde meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve bir saat içinde söndürüldü. Çalışmalar sürerken, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.
Seymen Mahallesi Çukur Çengel mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çalışmaları takip eden Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtti.