Çorlu'da Okul İnşaatında Erkek Cesedi Bulundu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki okul inşaatında, hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ceset adli tıpa götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, okul inşaatında erkek cesedi bulundu.

Hatip Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'nda dün 23.30 sıralarında, yapımı devam eden okul inşaatında yerde hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından, ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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