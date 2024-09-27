Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da Oda ve Borsaların İstişare Toplantısı Gerçekleşti

Çorlu'da Oda ve Borsaların İstişare Toplantısı Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oda ve borsaların müşterek istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, bölgenin ortak sorunları, projeleri ve afet eğitim merkezi açılışı gibi önemli konular ele alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oda ve borsaların müşterek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda Tekirdağ'ın oda ve borsalarının ortak sorunları ve çözüm önerileri, yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Okul inşaatlarının tamamlanması, mavi yaka eğitim merkezlerinin artırılması, üniversite kampüslerinin gelişimi ve yeni vakıf üniversitesi için çalışmalara başlanması, bölgenin ileri teknoloji ürünleri için teşvik bölgesi haline gelmesi gibi konular da toplantıda ele alındı.

Toplantıya Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşioğlu, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, belediye başkanları, OSB yöneticileri ile oda ve borsa başkanları katıldı.

ÇİSAD toplantı ve afet eğitim merkezinin açılışı yapıldı

Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (ÇİSAD) Toplantı ve Afet Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Vali Recep Soytürk, açılışta yaptığı konuşmada, depremlerden önce alınması gereken tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşümlerin şehirler için önemli olduğunu belirten Soytürk, "Eğer eski binaları, dayanıksız binaları biz yenileriyle değiştiremezsek kayıplarımız çok olacaktır. Biz bugün Tekirdağ'da yeni okullar yapma hamlesi yapıyoruz. 252 okulu testten geçirmişiz. Büyük bir kısmını güçlendirmişiz. Geri kalan kısmını da hep beraber el birliğiyle yeniliyoruz. Yıktık, yenilerini yapıyoruz. Aynı şeyi diğer kamu kurumlarında da vatandaşların evlerinde de yapmamız gerekir. Bu bence en önemli tedbir." diye konuştu.

Soytürk, açılışı yapılan merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan toplantı ve afet eğitim merkezi gezildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Yerel Yönetim Politika Ekonomi Güncel Borsa Çorlu

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Polisi şehit eden suç makinesi 2 ay önce annesini dövüp ölümle tehdit etmiş

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! "O…luk yapıyorsun" deyip ölümle tehdit etmiş
2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu

2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu! Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 27 Eylül Cuma borsa güne nasıl başladı? Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? CANLI ALTIN KURU | 27 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor! Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });