Çorlu'da Narkotik ve Asayiş Operasyonunda Silahlar Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlediği narkotik ve asayiş operasyonunda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 'Kore Mahallesi' olarak adlandırılan Hıdırağa Mahallesi'nde narkotik ve asayiş operasyonu düzenledi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda belirlenen 11 adreste yapılan aramada, ruhsatsız 7 av tüfeği, 2 tabanca, 18 av tüfeği fişeği, 24 tabanca mermisi, 12 ve 2 yıl kesinlik hapis cezaları ile oto hırsızlığından suçundan aranma kaydı olanların da aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.