Çorlu'da motosikletle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin kaçarken attıkları çanta içerisinde 900 gram esrar ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ve Motosikletli Polis Timleri, Hıdırağa Mahallesi'nde motosikletle "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan U.K. ve T.D'yi takibe aldı.
Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların kaçarken attıkları çanta içerisinde 900 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Çorlu Adliyesine getirildi.
Şüphelilerden T.D. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.