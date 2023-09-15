Çorlu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motosiklet, karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.