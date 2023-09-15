Çorlu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motosiklet, karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı.
Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Santral mevkiinde meydana geldi. Eski Kiler istikametine seyreden bir motosiklet, karşıdan karşıya geçen Sami S.'ye çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Plakası tespit edilen motosikletin sürücüsünü yakalamak için polis çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel