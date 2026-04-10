Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kazımiye Mahallesi'nde S.E yönetimindeki 59 ALU 188 plakalı motosiklet, 34 MSV 804 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.E. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel