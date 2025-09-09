Çorlu'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sezen T. (17) ile üvey kız kardeşi Aybüke K. (7), yaralandı. Aybüke K., "Ellerimi hareket ettirmek istiyorum" diyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Leyla T.'nin kullandığı 34 MCB 269 plakalı otomobil, Bedri Rahmi Caddesi'ne dönmek istediği sırada Sezen T. yönetimindeki 59 ANG 395 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Sezen T. ile arkasındaki üvey kız kardeşi Aybüke K., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Aybüke K., "Ellerimi hareket ettirmek istiyorum" diyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, otomobil sürücüsü Leyla T.'yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.