Çorlu'da Motosiklet Kazası: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletin panelvana çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletin panelvana çarptığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
S.U. idaresindeki 59 ADS 643 plakalı motosiklet, Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AGY 464 plakalı panelvana çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
