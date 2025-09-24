Haberler

Çorlu'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönüş yapan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Uğurcan Ç. yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde cadde üzerinde dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Uğurcan Ç.(17), yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğurcan Ç., 59 ALN 166 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, cadde üzerinde duran otomobilin sağından geçmek istedi. Uğurcan Ç. bu sırada dönüş yapan, Ayhan Karaçalı'nın yönetimindeki 59 ANP 506 plakalı otomobille çarpışarak yere savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğurcan Ç., ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
