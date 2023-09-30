Çorlu'da Minibüste Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri ihbar üzerine durdurduğu minibüste, 3 bin 570 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu haplar ile birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri ihbar üzerine dur durdurduğu minibüste, 3 bin 570 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu haplar ile birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarı aldı.Harekete geçen ekipler, plakası önceden belirlenen minibüsü ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada çanta içinde 3 bin 570 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen hapla birlikte minibüste bulunan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından sorguları için Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti tapmak' suçundan tutuklandı.