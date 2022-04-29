Çorlu'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Çorlu'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hıdırağa Mahallesi Krallık Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

İtfaiye, Yangın, Çorlu, Güncel, Haberler

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