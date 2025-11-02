Çorlu'da Masaj Salonlarına Denetim Uygulandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Ekim ayında 36 masaj salonunda gerçekleştirilen denetimlerde birçok usulsüzlük tespit edildi. Belgesi olmayan masöz çalıştıran ve diğer kurallara uymayan işletmelere idari işlem uygulandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde masaj salonları denetlendi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayında 36 masaj salonunda denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, belgesi bulunmayan masöz çalıştıran, kapalı alanda sigara içilmesine izin veren, mesul müdürünün iş yerinde bulunmadığı ve çalışan bildirimlerinin yapılmadığı tespit edilen masaj salonlarına idari işlem uygulandı.
Masaj salonlarına yönelik denetim ve kontrollerin devam edeceği belirtildi.
