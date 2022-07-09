ÇORLU'DA KURBANLARINI HALK PAZARINDA KESTİLER - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇORLU'DA KURBANLARINI HALK PAZARINDA KESTİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşlar kurbanlıklarını semt pazarında kesmeyi tercih etti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşlar kurbanlıklarını semt pazarında kesmeyi tercih etti.

Çorlu'da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahaya akın etti. Bunun üzerine mezbaha da yoğunluk yaşandı. Yoğunluğu gören vatandaşlar ise kurbanlıklarını bahçelerinde, boş arsalarda ve Çorlu Belediyesi'ne ait halk pazarında kesti. Kurban kesiminin zaman zaman çocukların önünde yapıldığı görüldü. Kadınlar, et parçalama işlemi yaparken bazı çocuklar da kelle temizledi.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title