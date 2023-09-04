Çorlu'da Kötü Koku Yayan Tesislere 3 Milyon Ceza

Yoğun sanayi bölgesi olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kötü koku yayan tesislere yaklaşık 3 milyon ceza kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, artan kötü koku ihbarları üzerine denetimler yaparak havayı kirlettiği tespit edilen 7 firmaya ceza kesti.

Yoğun sanayi bölgesi olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kötü koku yayan tesislere yaklaşık 3 milyon ceza kesildi.

Tekirdağ'ın yoğun sanayi bölgesinde bulunan 290 bin nüfuslu ilçesi olan Çorlu'da son bir aydır artan kötü koku ihbarları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, çeşitli tesisler ve derelerde denetim yaptı. Denetimlerde numuneler alınarak laboratuvar ortamında incelendi. İncelemeler sonucunda havayı kirlettiği tespit edilen 7 firmaya yaklaşık 3 milyon ceza kesildi. - TEKİRDAĞ