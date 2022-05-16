Korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü - Haberler

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Korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil alev alev yandı. Yangın anı ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'dan hasta ziyareti dönüşü park edilen 34 FV 3183 plakalı LPG'li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi. Devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Polis ekipleri, LPG patlaması ihtimaline karşı çevrede sıkı tedbir aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi.

Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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