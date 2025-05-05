Çorlu'da Köpek Saldırısına Uğrayan Kadın Yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da 47 yaşındaki Zekiye A., başıboş bir köpek tarafından bacağından ısırılarak yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve Zekiye A. hastaneye kaldırıldı.

Çorlu'da köpek saldırısına uğrayan kadın yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 47 yaşındaki kadın, başıboş köpek saldırısı sonrası yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzeri Tarihi Çorlu Evi önünde meydana geldi. Yolda yürüyen Zekiye A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin, bacağından ısırması sonucu yaralanan Zekiye A. çevredeki vatandaşlardan acı içinde yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.

Zekiye A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zekiye A. köpek saldırısı ile ilgili şikayetçi olacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Güncel
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