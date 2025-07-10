Çorlu'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Taksiyi Otomobil Çarptı: 3 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir taksiye otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, diğer iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen taksiyi otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Oğuzhan A., kullandığı 59 T 5459 plakalı taksi ile kırmızı ışıkta beklediği sırada Yılmaz M. yönetimindeki 11 EF 503 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yaklaşık 600 metre savrulup beton duvara çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz M., taksi sürücüsü Oğuzhan A. ile takside yolcu olarak bulunan Esra U., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Yılmaz M. Çorlu Devlet Hastanesi'ne diğer yaralılar Oğuzhan A. ve Esra U., özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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