Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol ve kaldırım ekiplerinin, 2023 Yılı Üst Yapı Yatırım Programı kapsamında Muhittin ve Çobançeşme mahallerinde kilit taşı ve kaldırım çalışması gerçekleştirdiğini söyledi. Çalışmalar sonunda cadde ve sokaklarda toplam 8 bin 632 metrekare kilit taşının kullanıldığını belirtti.

Çorlu'da kilit taşı ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol ve kaldırım ekiplerinin, 2023 Yılı Üst Yapı Yatırım Programı kapsamında Muhittin ve Çobançeşme mahallerinde kilit taşı ve kaldırım çalışması gerçekleştirdiğini söyledi.

Muhitin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi, Sayar Sokak, Nakış Sokak, Tomurcuk Sokak, Karacaoğlan Sokak, Selahattin Pınar Sokak ve Turgut Bey Sokak'ta kilit taşı ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Sarıkurt, çalışmalar sonunda cadde ve sokaklarda toplam 8 bin 632 metrekare kilit taşının kullanıldığını belirtti.

Sarıkurt, Muhittin Mahallesi Bağiçi Sokak ve Fikir Aralığı Sokak ile Çobançeşme Mahallesi Pir Sultan Caddesi'nde ise kilit taşı ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi

Lavanta tarlalarında hasat başladı

Ergene ilçesinde lavanta tarlalarında hasat başladı.

Ergene Belediyesi'nin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan tarımsal üretim alanında oluşturulan lavanta tarlasında, hasat çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, haziran ayında düzenlenen 3. Lavanta Tarla Günleri Şenliği'nin ardından binlerce kişinin ziyaret ettiği Ergene Belediyesi lavanta tarlasında hasat çalışmalarına başlandığını söyledi.

Lavanta tarlalarına önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yüksel, ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirerek manzaranın tadını çıkardığını söyledi.