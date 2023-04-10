Çorlu'da kaza: 2 yaralı

Çorlu'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki iki otomobilin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi İstanbul kara yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Özsoy yönetimindeki 59 ABH 842 plakalı otomobil, önünde seyreden Mustafa Kalfaoğlu yönetimindeki 59 PM 658 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kalfaoğlu'nun kullandığı otomobil takla attı, diğer otomobil yol dışına savruldu. Yaralanan araç sürücüleri Özsoy ile Kalfaoğlu, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)