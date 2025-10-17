Çorlu'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1) ÇORLU'DA KAVŞAK ÜZERİNDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kavşak üzerinde kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i bebek iki kişi yaralandı.

Kaza, İsmet Paşa Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Mikail Barın idaresindeki 34 NBU 772 plakalı araç Yüce Türk Caddesi'nden çıktığı sırada, bulvar üzerinde seyreden Arif Susmaz yönetimindeki 34 HAC 514 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Arif Susmaz'ın kullandığı araçta bulunan Seda Eskiköy ve bebeği Asaf Efe Eskiköy yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.