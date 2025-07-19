Çorlu'da Kavga: Satırlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ATM önünde tartışmaya giren iki kişi arasında çıkan kavgada M.A.Ç. adlı şüpheli, E.Ç.'yi satırla yaraladı. Olay sonrası M.A.Ç. gözaltına alındı, E.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi satırla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde E.Ç. (35) para çekmek üzere gittiği ATM'nin yakınlarında önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen M.A.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.Ç. yanında bulundurduğu satırla E.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

E.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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