Tekirdağ'da kavgada bir kişiyi şişeyle başından yaralayan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kavga sonrasında şüpheli S.T., başına şişeyle vurduğu Ö.B.'yi yaralayarak tutuklandı. Olay, Atatürk Meydanı'nda gerçekleşti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin başına şişeyle vurarak yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilen S.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atatürk Meydanı'nda iki gün önce Ö.B. ile S.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. elindeki cam şişeyle Ö.B'nin başına vurarak yaralamıştı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel
