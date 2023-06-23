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Çorlu'da kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

Çorlu'da kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasındaki kavgada 5 kişi de yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Cemaliye Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan Ş.T, R.T. ve A.Y'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasındaki kavgada 5 kişi de yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Cemaliye Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan Ş.T, R.T. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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