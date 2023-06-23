Çorlu'da kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasındaki kavgada 5 kişi de yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Cemaliye Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan Ş.T, R.T. ve A.Y'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.