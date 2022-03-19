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Çorlu'da kar yağışı etkili oluyor

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu'da kar yağışı etkili oluyor

Çorlu ilçesinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

İlçede öğleden sonra başlayan kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çocuklar araçların üzerinde biriken karları toplayarak kar topu oynadı.

Kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşandı.

Belediye ekipleri yollarda bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekletiliyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çorlu, kar, Güncel, Haberler

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