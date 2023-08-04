Çorlu'da kapkaç girişiminde bulunanlara direnen kadının ayağı ezildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arabayla yanına yaklaşan kapkaççılara direnen ve bu sırada sürüklenen kadının ayağı ezildi. Olay sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arabayla yanına yaklaşan kapkaççılara direnen ve bu sırada sürüklenen kadının ayağı ezildi.

Olay, Cemaliye Mahallesi Fidanlık Sokak'ta meydana geldi. Sağlık ocağından çıkan M.E.'nin yolda yürüdüğü sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Araçtaki bir şahıs, genç kadının çantasını kapıp kaçmak istedi. Çantasına sımsıkı sarılarak kapkaççıya direnen M.E., bir süre otomobille birlikte sürüklendi. Kapkaççılar hedeflerine ulaşamayınca otomobille kaçtı. Otomobilin ayağını ezdiği yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ