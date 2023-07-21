Çorlu'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Mert Ö. idaresindeki kamyonetin güvenlik şeridinde yürüyen Metin Söğüt'e çarpması sonucu Söğüt hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi'nde Mert Ö. idaresindeki 17 FZ 600 plakalı kamyonet, güvenlik şeridinde yürüyen Metin Söğüt'e (53) çarptı.
Kamyonetin yol kenarına devrildiği kaza sonrası ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Söğüt'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Mert Ö. ile yanındaki kişi ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel