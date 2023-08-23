Çorlu'da Kamu Arazisine Hint Keneviri Eken Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, D.B'nin kamu arazisine Hint keneviri ektiğini tespit etti. Yapılan incelemede 27 kök bakımı ve sulaması yapılmış kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli D.B'nin evinde ise kenevir tohumu ve öğütücü malzeme bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere götürüldü.