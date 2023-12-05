Çorlu'da Kaldırımda Yürüyen Kişinin Para ve Cep Telefonunu Gasbeden 2 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, para ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Zanlılar, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin para ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.
Reşadiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde evine doğru ilerleyen C.T. (62), iki kişi tarafından durduruldu.
Önce çekiştirip ardından tekme ve yumruk atarak yere düşürdükleri C.T'nin cebinden para ile cep telefonunu alan 2 zanlı bölgeden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.
C.T, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri O.K. (25) ile S.P'yi (23) gözaltına aldı.
Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.