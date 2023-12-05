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Çorlu'da Kaldırımda Yürüyen Kişinin Para ve Cep Telefonunu Gasbeden 2 Şüpheli Tutuklandı

5 Aralık 2023 16:59 Son Güncelleme: 17:01 Abone Ol

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, para ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Zanlılar, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.