Çorlu'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki hafi ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu'nun Türkgücü Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın sürücü G.E.?nin kullandığı 34 SAJ 89 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen S.G. idaresindeki 34 HYH 539 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücülerinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.