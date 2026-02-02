Haberler

Tekirdağ'da otomobil alışveriş merkezine girdi

Tekirdağ'da otomobil alışveriş merkezine girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili alışveriş merkezine girdi. Kazada bir kafe çalışanı hafif yaralanırken, sürücü olayın şokunu atlatmakta zorlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alışveriş merkezine girdi.

Sultan K. idaresindeki 34 NZY 056 plakalı otomobil, Alipaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları kırarak bahçeye düştü, ardından alışveriş merkezinin camlarını kırarak bir iş yerine girdi.

Kazada hafif yaralanan kafe çalışanı, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yara almadan kazayı atlatan kadın sürücünün ise uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadığı gözlendi.

Bu arada, kaza, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu