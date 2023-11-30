Çorlu'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Malzeme Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan aramalarda, tütün, binlerce makaron, elektrikli tütün doldurma makineleri gibi binlerce malzeme ele geçirildi. Olayda şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 araç,1 depo ve 1 işyerinde yapılan aramalarda, tütün, binlerce makaron, elektrikli tütün doldurma makineleri gibi binlerce malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılık Suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Çorlu ilçesinde 1 araç,1 depo ve 1 işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 4 adet elektrikli tütün doldurma makinesi, 50 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 50 bin adet boş makaron, 28 kilogram tütün, 13 adet elektronik sigara, 27 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet elektronik sigara likiti, 30 adet cinsel içerikli hap, 6 adet cinsel içerikli jel, 16 adet cinsel içerikli çikolata ele geçirildi.

Olayda şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ