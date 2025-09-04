Haberler

Çorlu'da Jandarmadan Koyun Hırsızlığına Operasyon

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çiftlikten çalınan 40 koyun, jandarma tarafından yapılan operasyonla bulundu ve sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi O.K. tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çiftlikten çalınan 40 koyun, jandarma tarafından 50 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek bulundu. Koyunlar sahibine teslim edildi, gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi O.K., tutuklandı.

Çorlu ilçesi Türkgücü Mahallesi'nde besicilik yapan A.T., çiftliğinde bulunan 40 koyunun çalındığını fark ederek, jandarmaya başvurdu. Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftlikte inceleme yaptıktan sonra kapsamlı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından 50 saatlik görüntü inceleyen jandarma, çalınan koyunların araçla Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi'nde bir adrese bırakıldığını belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler koyunları bulurken, şüpheli O.K. de yakalandı.

Koyunlar sahibine teslim edilirken, işlemlerinin ardından O.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
