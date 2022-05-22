Çorlu'da işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Haberler

Çorlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şeyh Sinan Mahallesi Çağrı Sokakta bulunan bir iş yerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören iş yeri yetkilileri, itfaiyeye haber vererek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de etrafta güvenlik tedbiri aldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonunda iş yeri kullanılamaz hale geldi.