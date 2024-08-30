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Çorlu'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için 'insanlık çadırı' kuruldu

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Çorlu'da CANSUYU Yardımlaşma Derneği ve İHH Çorlu Şubesi tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye destek amacıyla 'insanlık çadırı' kuruldu. Alanı dernek üyeleri Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donattı ve içerisine tabutlar, kefenler, oyuncaklar, ayakkabılar ve elbiseler bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde CANSUYU Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Çorlu Şubesince, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye destek amacıyla "insanlık çadırı" kuruldu.

Atatürk Meydanı'nda kurulan alanı dernek üyeleri, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donattı. Alan içerisine tabutlar, kefenler, oyuncaklar, ayakkabılar ve elbiseler bırakıldı.

Cansuyu Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Murat Vakitçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Gazze'de yaşananları herkese duyurmak istediklerini belirten Vakitçi, "Buradaki amacımız herkesin ve her kesimin olayı görmesi, duyması ve bilmesini sağlamak." dedi.

Vakitçi, herkesi İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü boykot etmeye çağırdı.

Yaşanan zulme sessiz kalmayacaklarına dikkati çeken Vakitçi, "Boykot en büyük silahımız ve biz bunu da en güçlü şekilde ifade ettik. Çocuklar, gençler, kadınlar herkes gelip meydanı gezdiler. Herkese ve her şeye rağmen bir kişinin bile soykırımı anlaması, boykotu algılamasını sağladıysak bu bile bir faydadır. Bizler önce kendimizle sonra evlerimizdeki yaşantımızla kullandığımız ürünlerle zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldığımızı dosta düşmana göstereceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından alanda bulunan dernek üyeleri, taşıdıkları döviz ve pankartlarla İsrail'in Gazze'de yaptıklarını anlattı.

Alanı, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu İlçe Müftüsü Nedim Bakır, Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Halil İbrahim Kart ve vatandaşlar gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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