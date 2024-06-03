Çorlu'da İşçi Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 2 Ölü, 9 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Değirmenci'nin kullandığı 59 B 4450 plakalı kapalı kasa minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 S 1550 plakalı fabrika işçi servisi kafa kafaya çarpıştı.

Kaza üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede minibüste bulunan sürücü Mehmet Değirmenci ile Refik Erkan Yedek hayatını kaybettiği belirlendi. İşçi servisi midibüste yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),