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Çorlu'da İşçi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısından beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısından beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit İsmail Güler Sokak'ta meydana geldi. Çatı onarım çalışması öncesi keşif yapan Kamil Gürel (47), 5 katlı apartmanın çatında dengesini kaybetmesi sonucu havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamil Gürel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gürel'in cenazesi, polisin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılarak Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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