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Çorlu'da iş yeri sahibi ve esnaf arkadaşına saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştıkları iş yeri sahibi ile esnaf arkadaşını darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştıkları iş yeri sahibi ile esnaf arkadaşını darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi'nde O.G'ye ait büfeye gelen T.A. K.P. ve E.Ç, iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, O.G. ve yanındaki esnaf arkadaşı A.D. darbedildi.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, şüpheliler T.A, K.P. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin O.G. ve A.D'yi darbetmesi ve silahla iş yerine rastgele ateş edilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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